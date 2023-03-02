Лошадь извлекли из-под завалов через три недели после землетрясения в Турции

Животное чудом выжило.

Спасатели обнаружили живую и здоровую лошадь под обломками рухнувшего здания в турецком городе Адияман через 21 день после разрушительных землетрясений, потрясших страну.

В соцсетях гадают, каким образом лошадь могла остаться в живых после трех недель без воды. Есть версия что животное могли спасти дожди, которые шли в городе после землетрясения.

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Адияман, расположенный недалеко от сирийской границы, находится в районе, сильно пострадавшем во время землетрясения 6 февраля.

Около 240 000 человек продолжают спасательные работы в наиболее пострадавших районах страны, однако за последние несколько дней сообщений о спасении выживших не поступало.

6 февраля землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. За подземными толчками последовали сотни афтершоков. По последним данным, общее количество погибших составляет более 45 тысяч человек.