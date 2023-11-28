Лучшие фото дикой природы 2023 года: галерея

Снимки выбрала Североамериканская ассоциация фотографов природы NANPA.
Североамериканская ассоциация фотографии природы NANPA провела конкурс снимков дикой природы 2023 года. Лучшие работы опубликованы на сайте организации.
Представители NANPA выбрали 24 самых впечатляющих работы. Они распределились по шести номинациям: «Птицы», «Млекопитающие», «Пейзажи», «Измененная реальность», «Сохранение природы» и «Микро- и макросъемка». В каждой из групп жюри выбрало две лучших фотографии (первое и второе место), а также по два снимка, выделившихся среди прочих.
В категории «Птицы» победила работа Тима У. Оливера, заснявшего калипту Анны (птичку из семейства колибри), которая пытается ухватить каплю воды своим клювом.
Лучшей фотографией млекопитающего стал снимок Кэрол Гренье, где изображены волки на озере в национальном парке Вайоминга.
Самым выдающимся пейзажем стало лавандовое поле в безоблачную ночь, запечатленное Крисом Бартеллом.
В категории «Измененная реальность» жюри выделили коллаж из снимков Луны (автор Стефани Бекер).
В номинации «Сохранение природы» победил кадр с луговой собачкой, выглядывающей из норы в окружении бульдозеров. Фотограф Хизер Велли, заснявшая животное, рассказала, что в тот день вся колония этих грызунов была уничтожена.
В свою очередь, лучшим среди макроснимков стало изображение муравья, трогающего усиками горбаток (автор Томас Майерс).
А вот еще несколько фотографий, отмеченных жюри конкурса:
Анаконды, крокодилы и белые медведи. Фотограф Андрей Каменев рассказывает про съемку диких животных: «Когда выходишь на охоту, обостряются первобытные инстинкты»
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