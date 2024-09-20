Лучшие фотографии обитателей океана в 2024 году: победители конкурса

Обедающий кит, чайка-серфингист, пугающие детёныши рыбы-мичмана и другие удивительные снимки, ставшие финалистами конкурса «Фотограф океана 2024 года».

12 сентября в Лондоне были названы победители ежегодного конкурса, проводимого журналом Oceanographic Magazine. Среди них есть как именитые фотографы, так и новички. Снимок чайки на фото выше, без зазрения совести оседлавшей черепаху в Средиземном море, авторства испанского фотографа Энрика Дженера стал одним из финалистов категории «Фотограф года в области изобразительного искусства». Дженеру немного не хватило, чтобы стать победителем в номинации – однако его снимок полюбился многим.

«Примерно через пять часов поисков мы заметили эту чайку и увидели, что она на чем-то стоит посреди океана. Мы медленно приблизились на лодке и внезапно поняли, что она стоит на морской черепахе, — вспоминает фотограф. — Я решил прыгнуть в воду, думая, что найду черепаху мертвой, потому что она не двигалась. Когда я подошел достаточно близко, я увидел ее морду под водой и понял, что морская черепаха была живой. Какая сюрреалистическая сцена!»

Среди призёров оказался также российский подводный фотограф Андрей Шпатак со снимком гигантского осьминога Дофлейна. Поздравляем! Представляем вам ещё несколько снимков победителей и финалистов конкурса, которые особенно полюбились нашей редакции:

Номинация «Фотограф дикой природы года», 3 место. Гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье. «Поздней осенью, когда температура воды резко опускается до 5 градусов по Цельсию, гигантские тихоокеанские осьминоги устремляются на мелководье, — рассказывает Шпатак. — Пока никто толком не знает, почему, но это происходит уже много лет. Вот я встретил такого осьминога на небольшой глубине у зарослей водорослей зостера и успел сделать несколько снимков этого прекрасного гиганта». Фото: Andrey Shpatak / Oceanographic