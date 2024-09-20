Лучшие фотографии обитателей океана в 2024 году: победители конкурса

Обедающий кит, чайка-серфингист, пугающие детёныши рыбы-мичмана и другие удивительные снимки, ставшие финалистами конкурса «Фотограф океана 2024 года».
12 сентября в Лондоне были названы победители ежегодного конкурса, проводимого журналом Oceanographic Magazine. Среди них есть как именитые фотографы, так и новички. Снимок чайки на фото выше, без зазрения совести оседлавшей черепаху в Средиземном море, авторства испанского фотографа Энрика Дженера стал одним из финалистов категории «Фотограф года в области изобразительного искусства». Дженеру немного не хватило, чтобы стать победителем в номинации – однако его снимок полюбился многим.
«Примерно через пять часов поисков мы заметили эту чайку и увидели, что она на чем-то стоит посреди океана. Мы медленно приблизились на лодке и внезапно поняли, что она стоит на морской черепахе, — вспоминает фотограф. — Я решил прыгнуть в воду, думая, что найду черепаху мертвой, потому что она не двигалась. Когда я подошел достаточно близко, я увидел ее морду под водой и понял, что морская черепаха была живой. Какая сюрреалистическая сцена!»
Среди призёров оказался также российский подводный фотограф Андрей Шпатак со снимком гигантского осьминога Дофлейна. Поздравляем! Представляем вам ещё несколько снимков победителей и финалистов конкурса, которые особенно полюбились нашей редакции: