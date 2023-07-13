Лужа из крови и фекалий под сиденьем: пассажир устроил скандал

Авиакомпания Air France попыталась замять инцидент с помощью ваучера на 500 долларов.

Хабиб Баттах летел из Парижа в Торонто рейсом Air France 30 июня, когда вскоре после взлета почувствовал странный запах, который шел из-под сидений его и его жены.

Пара путешествовала на Боинге 777 со своими двумя кошками – каждая в отдельной переноске, в пространстве для ног перед парой. Они временно переезжали из Ливана в США, где Баттах, журналист из Бейрута, планирует преподавать в университете.

Сначала Хабиб подумал, что причиной неприятного запаха оказались его кошки, однако, осмотрев их, он понял, что это не так. На полу было огромное пятно. Хабиб остановил стюардессу и сказал, что от ковра пахнет экскрементами. Она протянула пассажиру влажные салфетки.

«Я начал вытирать, и салфетки стали кроваво-красными», – Хабиб Баттах.

Пока Хабиб пытался убраться, стюардесса передала сообщение своим коллегам, а капитан связался по радио с Парижем, чтобы узнать, что это за кроваво-красное пятно под сиденьями 30А и 30В.

Из штаб-квартиры Air France пришли новости: это человеческая кровь. Накануне на рейсе Париж-Бостон у пассажира-мужчины случилось кровотечение. Пассажир выжил, а уборщики, которые должны были прибрать самолет, похоже, забыли про пол.

По словам Хабиба, им предложили одеяло, чтобы постелить на пол – самолет был полон, и возможности пересадить пассажиров не было. Также им предложили две маленькие бутылки воды в качестве компенсации.

«Нам пришлось сидеть и нюхать кровь следующие семь часов. Запах гнилой крови подобен навозу. Я снял обувь в начале полета, и на моих носках была кровь», – Хабиб Баттах.

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Подозрения Баттаха подтвердились – в Air France сообщили, что кровь на полу смешалась с фекалиями. В заявлении авиакомпании говорится, что пассажиру, летевшему 29 июня из Парижа в Бостон, стало плохо, и медики оказали ему помощь по прибытии. В Air France заявили, что «понимают и сожалеют о неудобствах, вызванных этой ситуацией» и уже связались с Хабибом.

«Я пишу про Бейрут уже 20 лет – я журналист. Я пережил войны, авиаудары, убийства, взрывы автомобилей. Я думал, что все повидал. Но я не ожидал увидеть такое количество крови в гражданском самолете», – Хабиб Баттах.

Баттах утверждает, что авиакомпания подвергла опасности своих пассажиров. Ричард Дауд, специалист по медицине путешествий в лондонской клинике Флит-Стрит отчасти с этим согласен.

«Это антисанитария, мы не знаем, от чего страдал пассажир и было ли заболевание заразно. Это могла быть кровь, смешанная с фекалиями из-за диарии, из какой-то инфекции или чего-то вроде колита. Существует множество вирусных инфекций, передающихся через кровь. Например, гепатит и ВИЧ, хотя, в основном, болезни требуют контакта с поврежденной кожей или проникающего ранения.

Хотя, в целом, учитывая не такую высокую распространенность этих заболеваний (и то, что вирусам нужно было попасть в кровь через поврежденную кожу) риск заразиться был невелик. Но дело не в этом – лужу должны были убрать, а место вокруг – продезинфицировать», – отметил Дауд, добавив, что следы диареи представляли даже большую опасность, чем кровь.

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По словам Дауда самолет должен был быть выведен из эксплуатации – и обеззаражен. Баттах, между тем, сообщил, что ему позвонили представители авиакомпании и предложили ваучер на 500 долларов.

«Я не думаю, что это правильно, я думаю, что инцидент должен быть тщательно расследован. Я не хочу, чтобы меня заткнули какими-то подачками. Наши авиабилеты стоили 2500 долларов – стоит ли скидка в 20% того, чтобы сидеть в крови и фекалиях? Я думаю, что это была грубая халатность, и кто-то должен нести за это ответственность. Инциденты случается – мы люди, и можем истекать кровью – но, как только самолет приземлился, вы должны тщательно его очистить. Удивительно, что этого не произошло», – заключает Баттах.