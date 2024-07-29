Львица повредила машину туристов в сафари-парке

Стычка между хищницей и отдыхающими произошла в сафари-парке Уоберн в Англии.

Семья из Бедфорда не ожидала, что их сафари-прогулка закончится весьма печально для их Мерседеса, на бампере которого теперь видны следы укусов.

Как передаёт таблоид Daily Mail, Лидия Кэлвин из Бедфорда и её семья путешествовали по парку Уоберн в цепочке других машин, когда увидели одиноко стоящую на дороге львицу. Партнёр Лидии, который вёл машину, притормозил около крупной кошки, которая вальяжно прошествовала мимо. В этот момент мужчина поинтересовался, «не станет ли она есть их машину».

Ответ львицы не заставил себя ждать – она тут же вцепилась зубами в бампер их мерседеса. Семья тут же тронулась дальше, оставив нападающую львицу позади.

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Сначала Лидия и её семья не ожидали, что один львиный «кусь» может нанести машине серьезный урон, но след от зубов хищницы оказался значительным.

«Мы изначально не ожидали такого ущерба, пока люди вокруг нас не начали махать нам руками. Они были действительно потрясены!», – рассказывает женщина.

Теперь их ожидает довольно интересный разговор с автомастерами и страховщиками автомобиля, который они как раз собирались продавать.

Совсем недавно во время прогулки по Техасскому национальному парку жираф выкрал двухлетнего ребёнка из кузова пикапа на глаза у ошарашенной матери. После этого власти парка обязали всех гостей оставаться в автомобилях с закрытыми дверьми в течение всей экскурсии.