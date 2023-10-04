Львица растерзала сотрудника зоопарка, который кормил ее

Трагедия произошла в Японии.
В Японии львица растерзала сотрудника зоопарка, который ее кормил. Об этом пишет The Asahi Shimbun.
53-летний Кэнити Като проработал в зоопарке в городе Нихоммацу, префектура Фукусима, больше половины своей жизни: 27 лет. В тот день он, как обычно, кормил животных и подошел к вольеру со львицей. Мужчина вместе с напарником собирались перевести ее в другое помещение, но дверь клетки, которая отделяла хищницу от людей и в момент кормления должна была быть заперта, оказалась открыта. Львица схватила Като, затащила его в клетку и нанесла смертельные травмы.
Теперь зоопарк временно закрыт, там проводится проверка. Руководству поручили повысить меры безопасности для сотрудников и посетителей. Что будет с львицей, не сообщается.
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