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Львица растерзала сотрудника зоопарка, который кормил ее

Фото: Unsplash

Трагедия произошла в Японии.

В Японии львица растерзала сотрудника зоопарка, который ее кормил. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

53-летний Кэнити Като проработал в зоопарке в городе Нихоммацу, префектура Фукусима, больше половины своей жизни: 27 лет. В тот день он, как обычно, кормил животных и подошел к вольеру со львицей. Мужчина вместе с напарником собирались перевести ее в другое помещение, но дверь клетки, которая отделяла хищницу от людей и в момент кормления должна была быть заперта, оказалась открыта. Львица схватила Като, затащила его в клетку и нанесла смертельные травмы.

Теперь зоопарк временно закрыт, там проводится проверка. Руководству поручили повысить меры безопасности для сотрудников и посетителей. Что будет с львицей, не сообщается.

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