Львы растерзали смотрителя зоопарка в Узбекистане. Он хотел впечатлить невесту

44-летний работник частного зоосада снимал себя на камеру рядом с голодными хищниками — хотел продемонстрировать девушке свою смелость.
Работника частного зоопарка Паркентского района Узбекистана растерзали львы, видео последних минут его жизни распространилось в социальных сетях.
Инцидент произошёл в Lion Park ещё в декабре: в заявлении местной полиции говорится, что 44-летний сотрудник сафари парка по фамилии Ирискулов стал жертвой африканских кошек, которые ночью «сбежали во двор зоопарка» и напали на смотрителя. Позже мужчина скончался от полученных ран, его обглоданные останки были обнаружены коллегами через четыре часа после гибели.
Трагедия вызвала шквал обсуждений среди пользователей социальных сетей. Судя по кадрам предсмертного клипа, сотрудник ночной смены самостоятельно снял замок с клетки, где находилось несколько львов, и зашёл к хищникам, окликая одну из кошек по имени. На кадрах заметно, что сначала животные вели себя довольно спокойно и миролюбиво, но позже начали задирать смотрителя, который продолжил гладить их и снимать нападение, при этом оставаясь внутри клетки и говоря «тихо» (одному из львов по имени Симба).
Примерно через две минуты видео обрывается на громком вскрике мужчины. В новостных изданиях Узбекистана предположили, что опрометчивое поведение работника было вызвано желанием «впечатлить невесту» для которой он и снимал злосчастный клип.
Сбежавших из открытой клетки львов позже отловили: двоих усыпили транквилизаторами и вернули в клетки, а третьего пришлось застрелить.
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