Львы растерзали смотрителя зоопарка в Узбекистане. Он хотел впечатлить невесту

44-летний работник частного зоосада снимал себя на камеру рядом с голодными хищниками — хотел продемонстрировать девушке свою смелость.

Работника частного зоопарка Паркентского района Узбекистана растерзали львы, видео последних минут его жизни распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл в Lion Park ещё в декабре: в заявлении местной полиции говорится, что 44-летний сотрудник сафари парка по фамилии Ирискулов стал жертвой африканских кошек, которые ночью «сбежали во двор зоопарка» и напали на смотрителя. Позже мужчина скончался от полученных ран, его обглоданные останки были обнаружены коллегами через четыре часа после гибели.

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Кадр из видео, обнаруженного на телефоне погибшего Фото: Telegrаm-канал Oblakouz

Трагедия вызвала шквал обсуждений среди пользователей социальных сетей. Судя по кадрам предсмертного клипа, сотрудник ночной смены самостоятельно снял замок с клетки, где находилось несколько львов, и зашёл к хищникам, окликая одну из кошек по имени. На кадрах заметно, что сначала животные вели себя довольно спокойно и миролюбиво, но позже начали задирать смотрителя, который продолжил гладить их и снимать нападение, при этом оставаясь внутри клетки и говоря «тихо» (одному из львов по имени Симба).

Примерно через две минуты видео обрывается на громком вскрике мужчины. В новостных изданиях Узбекистана предположили, что опрометчивое поведение работника было вызвано желанием «впечатлить невесту» для которой он и снимал злосчастный клип.

Сбежавших из открытой клетки львов позже отловили: двоих усыпили транквилизаторами и вернули в клетки, а третьего пришлось застрелить.