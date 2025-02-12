«Лёд и вода»: что будет на выставке водного человека

Moscow Dive Show 2025 состоится с 20 по 23 февраля в Гостином дворе города Москвы. Выставка 2025 года пройдёт под кодовым названием «Лёд и вода», а значит, выступления именитых спикеров на сцене, мероприятия в конференц-зале и на стендах участников в основном будут посвящены комфортному отдыху и экстремальным развлечениям в местах, где вода радует бодрящей температурой, а иногда и вовсе находится в твёрдом агрегатном состоянии.

Культурная программа. Ежедневно на сцене и в конференц-зале с утра и до самого вечера будут идти выступления, круглые столы, мастер-классы, презентации и розыгрыши ценных призов. Среди спикеров чемпионы и рекордсмены мира по водным видам спорта: многократный чемпион и действующий рекордсмен мира по фридайвингу Алексей Молчанов, самый глубоководный дайвер мира египтянин Ахмед Габр, рекордсмен мира по парафридайвингу Александр Кусакин, рекордсменка книги Гиннесса Ольга Маркина, рекордсменка России по нырянию под лёд в купальнике Мария Ольшевская и другие. Учёные-эксперты расскажут о воздействии холода на человеческий организм, а биолог МГУ рассмотрит возможность существования русалок с точки зрения эволюции.

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В субботу в 17:00 состоится самое зрелищное шоу выставки — Герои Глубины — награждение водных людей, сделавших для индустрии в минувшем году что-то значительное.

Номинации и герои:

«Искать и находить» — дайв-клуб «Диво», Сергей Куликов и 8 лет поисковых экспедиций;

— дайв-клуб «Диво», Сергей Куликов и 8 лет поисковых экспедиций; «Путь подвоха» — Иван Кербис и трофейная подводная охота на щук в тувинских озёрах;

«Ледяное сердце» — водолаз-спасатель Эдуард Смаглов и рекреационный дайвинг в Магадане;

«Предельная глубина сложности» — водолаз-инструктор Морспасслужбы Валерий Кондрашов и многолетний труд в экстремальных условиях;

Валерий Кондрашов и многолетний труд в экстремальных условиях; «Глубина без границ» — Денис Редькин и его вера в себя и дайвинг;

«На одном дыхании» — фридайвер Мария Ольшевская и подлёдный рекорд в купальнике;

«Глубина резкости» — Александр Акивис и подводный мир соревнований по фридайвингу;

«Горизонталь глубины» — команда Чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS;

«Предельная глубина влияния» — Виталий Виноградов и 65 лет подводной охоты;

«Предельная глубина влияния» — фестиваль природной фотографии «Дикий подводный мир» им. Д. Виноградова и 10 лет гастролей по городам России;

«Предельная глубина влияния» — журнал о подводном мире «Нептун XXI век» и 10 лет подводной красоты на его страницах.

Что еще будет?

Выставка подводной фотографии. Крупнейшая в России выставка подводной фотографии будет доступна гостям выставки все 4 дня: макро и рэки, большие морские обитатели и жители обычных прудов, подводная эротика и постановочные кадры, сделанные профессионалами и обычными любителями аквафотографии, прошедшие строгий отбор кураторов. В воскресенье можно будет приобрести понравившиеся фотографии.

Ярмарка деликатесов. В дни проведения выставки на площадке разворачивается настоящий деликатесный рай: свежие устрицы нескольких видов, фаршированные улитки, морские ежи, гребешки, икра и рыба разнообразного копчения, дичь и прочее съедобное и вкусное добытое в дикой природе.

Путешествия по России. Холодных вод у нас с избытком – Баренцево и Белое море на севере, Охотское и Японское на Дальнем Востоке, Байкал, плато Путорано и ещё десяток прекрасных маршрутов, которые подготовили участники выставки на сезон 2025. Авторские маршруты и необычные направления.





Выставка будет работать по адресу Москва, Ильинка, 4, Гостиный двор:

20 февраля (четверг) с 10:00 до 19:00

21 февраля (пятница) с 10:00 до 21:00

22 февраля (суббота) с 10:00 до 21:00

23 февраля (воскресенье) с 10:00 до 18:00