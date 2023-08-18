Лысеющий Этци: в геноме знаменитого «ледяного человека» найдены новые мутации

Кроме того, гены альпийской мумии указали на предрасположенность к диабету второго типа.

Ученые дополнили расшифровку генома Тирольского ледяного человека Этци, обнаруженного в Альпах в 1991 году. Выяснилось, что он обладал смуглой кожей и карими глазами и был склонен к диабету, ожирению и облысению, говорится в исследовании ученых Института эволюционной антропологии общества Макса Планка.

Мумию тирольского ледяного человека (Этци) в 1991 году обнаружили двое туристов, проходивших вблизи альпийской горы Симилаун на высоте 3200 метров. Она хорошо сохранилась, так как вмёрзла в лёд. Сегодня Этци считается старейшей человеческой мумией, найденной в Европе. Возраст находки составляет приблизительно 5300 лет.

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Как отметили ученые, полученная картина сильно отличается от предыдущих реконструкций облика Этци: раньше его представляли в виде светлокожего и голубоглазого мужчины с густой шевелюрой.

Исследователи выяснили, что Этци был носителем нескольких мутаций, которые увеличивают вероятность развития облысения. Также у «ледяного человека» была склонность к ожирению и диабету, но здоровый образ жизни пять тысяч лет назад не позволил этим заболеваниям развиться.

Впервые геном Этци был расшифрован еще 10 лет назад, но его качество было низким. Теперь, с учетом новых данных, ученые считают, что Этци был практически чистокровным потомком первых земледельцев Евразии, мигрировавших в Европу из Анатолии около восьми тысяч лет назад.

Интересный факт: на теле Этци были обнаружены десятки татуировок в виде линий и крестов. 61 рисунок на коже Этци – самое древнее свидетельство практики татуировок. Теперь доподлинно известно, что уже тогда люди делали разрезы и втирали в них смесь красящих пигментов вроде угля с разными травами. Для чего они это делали и носили эти древнейшие тату какие-либо значения или нет – пока что остается под вопросом. Но в отношении Этци есть догадки. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины). Хотя было принято считать, что эта практика появилась на 2000 лет позже жизни этого человека. Рентген и более тщательное исследование подтвердило, что у Этци действительно болела спина и ноги от нагрузки во время путешествия по Альпам, а также он страдал от артрита и паразитов в желудочно-кишечном тракте. Татуировки как раз были нанесены на места, где он испытывал боль. Выходит, у акупунктуры гораздо более сложная и древняя история.