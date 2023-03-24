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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Любительница экстрима выпрыгнула из самолета со скейтом с высоты 2750 метров

Фото: Guinness World Records

Скейтбордистка Летиция Буфони любит бить рекорды, и она пополнила свою коллекцию опасным трюком.

29-летняя уроженка Сан-Паулу, которая сейчас живет в Калифорнии, выпрыгнула на скейтборде из задней части самолета, который летел на высоте 2750 метров. Это достижение зарегистрировала Книга рекордов Гиннесса.

Летиция выпрыгнула с борта C-130 Hercules, того же самолета, который использовался во франшизе фильма «Форсаж». За спиной у нее был парашют весом 9,1 кг. Памятный момент прыжка запечатлел Крейг О’Брайен, каскадер, прыгавший с парашютом в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом.

Фото: Guinness World Records
Летиция Буфони готовится выполнить рекордный прыжок

Летиция также одержала пять побед на играх X Games по скейтбордингу, а в общей сложности в ее копилке 12 медалей.

В детстве она любила заниматься спортом на улицах своего родного города Сан-Паулу. Впервые она посетила Калифорнию в 14 лет, и с этого момента скейтбординг стал ее страстью. А идею установить рекорд с прыжком из самолета она реализовала вместе с Red Bull Brazil.

Фото: Guinness World Records
Летиция Буфони с сертификатами о рекорде

«Не верится, что я первый человек, который прокатился на скейтборде в самолете и сделал прыжок оттуда в воздухе. Я не знала, возможно это или нет. Я никогда не пробовала сделать это и не знала, что этот проект примет такой огромный размах», – Летиция Буфони.

Буфони тренировалась для прыжков с парашютом с легендарным членом ВВС США Джеффри Провенцано, который был чрезвычайно впечатлен ее талантом.

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