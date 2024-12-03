Любителям кофе обещают непростой год: растут цены

Биржевые цена на арабику побили полувековой рекорд.

В 2025 году россияне могут заметить серьёзное подорожание кофейных напитков, предрекают экономисты из РБК.

На прошлой неделе биржевые цены на сорт арабика побили рекорд 1977 года: мартовские фьючерсы поднялись до $7,05 за кг, то есть на 80% за последние 12 месяцев. Стоимость январских фьючерсов на другой популярный сорт робуста выросла до исторического $5,3 тысяч за тонну – более чем двукратное увеличение цены на последний год.

Рост стоимости зёрен связывают в первую очередь с непогодой в Бразилии и Вьетнаме – на долю этих двух стран приходится более половины мирового производства кофе, 40% и 20% соответственно. В Бразилии, которая является основным поставщиком арабики, была засуха; во Вьетнаме, который поставляет миру робусту, тоже наблюдалась засушливая погода, а затем на урожай обрушился тайфун.

Ожидание дефицита кофе привело к росту цен, который усугубился биржевыми спекуляциями. В то же время себестоимость выращивания кофе, вызванная глобальной инфляцией, продолжает повышаться, а спрос на популярные кофейные напитки тоже превышает мировое предложение.

«Ввиду этих факторов следующий год будет большим испытанием для любителей кофе в России, потому что идет постоянный перерасчет цен, – предупреждает гендиректор „Росчайкофе“. — Все пытаются выйти на новый уровень экономически обоснованной стоимости».

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Кофейня в Москве Фото: Oleg Lekhnitsky / Unsplash

О том, что с кофе по мере изменения климата возникнут сложности, экологи предупреждают давно. Из-за того, что почти три четверти всего кофе поставляется с небольших ферм, теплая погода и болезни растений неизбежно повышают цену на зерна.

В России на стоимость кофе влияет также курс доллара, но значительное повышение цен россияне заметят не сразу благодаря тому, что производители и обжарщики обычно закупают зёрна по долгосрочным контрактам и ещё какое-то время будут работать на старых, более дешёвых запасах, рассказал основатель One Price Coffee Сергей Румянцев.

Некоторые сети, однако, могут повысить цены уже «в ближайшие недели», чтобы иметь финансовую возможность заключить новые контракты с международными поставщиками в валюте. Сложнее всего придётся компаниям, которые закупают зёрна на внутреннем рынке, потому что импортеры будут работать на опережение. Клиенты более дальновидных компаний заметят рост цен на любимые напитки только весной и летом следующего года.

Стоимость чашки кофе по России сильно разнится в зависимости не только от качества продаваемых зёрен или рецептов, но и популярности кофеен. В среднем, в Москве можно найти чашку кофе и за 100 рублей, и за 800. Цены на напитки выросли уже летом 2024 года: в сегменте specialty coffee (кофе более высокого качества) в столице и других крупных городах наблюдался рост на 15-30 рублей, в более низком и среднем сегменте рост был более значительным, около 30%. Ожидается, что в следующем году стоимость кофейных напитков возрастёт примерно на столько же, но вероятность того, что из-за этого россияне полностью откажутся от ритуала с утренним кофе, крайне мала.

А вот другие продукты, с которыми возникнут сложности по мере изменения климата: Авокадо. Эти фруктовые деревья не любят жару. Если фермеры переедут в более благоприятные районы, увеличится расстояние доставки авокадо (и, как следствие, цены на него).

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