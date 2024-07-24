Любовь к животным назвали признаком сознательности

К такому выводу пришли ирландские ученые.

Ученые обнаружили связь между любовью человека к домашним животным и такими качествами личности, как невротизм и сознательность. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

Группа специалистов из Университета Квинс в Белфасте решила изучить, зависит ли сила эмоциональной связи с питомцем от личности владельца. Исследователи пообщались с 938 владельцами взрослых владельцев собак и кошек со всего мира, при этом многие вопросы касались личностных характеристик людей.

Ирландские ученые пришли к выводу, что люди с более высоким уровнем добросовестности и невротизма сообщали о крепких связях со своими питомцами. Под невротизмом при этом понималась тревожность и эмоциональная нестабильность, а под добросовестностью — усердие, осторожность и организованность, чувство ответственности и надежности.

Помимо того, на уровень привязанности к животным также влияли демографические факторы. Самые крепкие связи с питомцами оказались у женщин, владельцев собак, людей старше 50 лет и тех, кто ухаживает за детьми.

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