Люди перемещают целый остров на лодках: удивительное видео

Остров на озере Чиппева в Висконсине почти каждый год передвигают местные жители.

На озере Чиппева в Висконсине (США) находится гигантский дрейфующий остров. Его приходится перемещать почти ежегодно, чтобы он не приближался на опасное расстояние к мосту, который обеспечивает «проход» между восточной и западной сторонами озера.

В видео показано, как местные жители в своих лодках дружно отталкивают остров подальше от моста – они делают это практически каждый год.

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На озере есть несколько таких плавучих островов. Конкретно этот появился в 1923 году после того, как на реке Чиппева построили плотину, тем самым затопив около шести тысяч гектаров земли. Уникальные дрейфующие острова сперва были простыми кусками торфяника, которые находились под водой. Но вскоре на болотистых островках появилась растительность и начала процветать целая экосистема. Плавучий остров, доставляющий беспокойство местным жителям, известен как «Болото сорока акров». На нем растут тамараковые лиственницы.

В прошлом году, чтобы отодвинуть остров от моста, понадобилось 20 лодок.