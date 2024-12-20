Малайскому медвежонку из Московского зоопарка выбрали имя

9-месячную малышку назвали Маша.

Имя самке малайского медведя, прибывшей в Москву в конце августа, выбирали всей Россией: более 230 тысяч человек приняли участие в голосовании на платформе «Активный гражданин». В итоге 28% проголосовавших остановились на имени «Маша». На втором и третьем месте оказались имена «Аврора» и «Злата». Сильно позади остали "Джави", "Сунни", "Августа".

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Маша стала первым за 30 лет медвежонком, поселившимся в российском зоопарке – этот вид входит в Красную книгу как находящийся в «уязвимом положении». За четыре месяца в России она хорошо освоилась, поправилась до 15 килограммов и привыкла к сотрудникам зоопарка. Малайских медведей называют «солнечными» благодаря светлому пятну в виде подковы на груди, которое напоминает очертания солнца на восходе. Маша по-настоящему оправдывает это прозвище своей любознательностью и любовью в развлечениям.

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Кстати скоро в Московском зоопарке появятся ещё двое медвежат из Малайзии: 9-месячные мальчик и девочка. Россияне заранее выбрали имена и им: любознательного медвежонка-самца назвали «Лучик», а осторожную и сдержанную самочку «Звездочка».

«Первый мишка – любознательный и активный, любит общаться с людьми, которые о нем заботятся, и изучать игрушки. Пока немного неуклюжий, но уже старается забраться на невысокие препятствия. Он приветствует ухаживающих за ним специалистов характерным высоким урчанием,” — сотрудники зоопарка о Лучике.