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Малайзия и Россия планируют ввести безвизовый режим

Фото: wikimedia, Shahee Ilyas

Куала-Лумпур – столица и самый крупный город Малайзии

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов – на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В настоящее время власти обеих стран активно работают над документом, который предполагает заключение договора о свободном передвижении граждан России и Малайзии без визы на период до 30 дней.

Как заявил на форуме  «Россия – Исламский мир: KazanForum» Масзли Малик, председатель НПО «Международный институт углубленного изучения ислама»:

«Введение безвизового режима между Малайзией и Россией поможет увеличить туристический поток. Отмена виз могла бы привести к наплаву российских туристов в Малайзию и малайзийских туристов в Россию. Мы можем получить очень большие преимущества в индустрии туризма».

По его словам, у прошлом году Малайзию посетили 110 тысяч человек из России.

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