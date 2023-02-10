Мальчик 55 часов оберегал попугая под завалом после землетрясения в Турции

С ребенком и птицей сейчас все хорошо.
Спасатели в турецкой провинции Кахраманмараш нашли 13-летнего мальчика под обломками через 55 часов после катастрофического землетрясения, случившегося в начале недели. Все это время ребенок держал в руках своего питомца – волнистого попугая, спасая его от гибели.
Перед госпитализацией мальчик отдал попугая своей тете и уехал в больницу, после чего женщина покормила голодную птицу и напоила ее.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17 по местному времени, став самым сильным с 1939 года.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в стране возросло до более чем 17 тысяч, раненых – более 70 тысяч.
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