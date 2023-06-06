Мальчик выжил после укуса ядовитой медузы благодаря обычному уксусу

Инцидент произошел на севере Австралии.

Смертоносная кубомедуза приблизилась к 5-летнему ребенку, когда он плавал на пляже Казуарина недалеко от Дарвина, города на севере Австралии, и несколько раз ужалила его в ноги и живот.

К счастью, поблизости находились несколько спасателей, и с собой у них был уксус, который они использовали, чтобы нейтрализовать яд. После этого мальчика срочно доставили в больницу, и он выжил. Врачи отмечают, что не будь у спасателей уксуса, все закончилось бы гораздо более плачевно. В течение нескольких минут после укуса те, кому не посчастливилось получить лечение, могут испытать остановку сердца, паралич и даже смерть.

Всего известно 20 видов кубомедуз, но лишь один из них считается самым опасным. Chironex fleckeri, или Морская оса, способна убить человека. Эксперты полагают, что именно такая медуза ужалила мальчика. Ее щупальца покрыты микроскопическими жгучими органами нападения и защиты – нематоцистами, что делает животное чрезвычайно ядовитым.

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Уксусная кислота дезактивирует нематоцисты, которые еще не воздействовали на больного, не давая им открыться и высвободить яд.

Эксперт рассказал, что чем дольше щупальца кубомедузы находятся на коже человека, тем больше яда попадает в организм. Поэтому очень важно применить уксус как можно скорее.

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Кубомедузы распространены в теплых прибрежных водах по всему миру, хотя смертоносные виды в основном встречаются в северной Австралии и в Индо-Тихоокеанском регионе. Медуза Chironex fleckeri может достигать 30 сантиметров в диаметре. Иногда ее толстые, похожие на шнурки щупальца достигают трех метров.

Нервная система кубомедуз заметно более совершенна по сравнению с другими стрекающими. В основе ее лежат диффузное нервное сплетение (нервный плексус) и нервное кольцо, расположенное по краю колокола. Между основаниями щупалец расположены прикрытые складками сенсорные структуры – ропалии. Каждый ропалий включает орган равновесия и шесть глаз: четыре простых (в форме бороздки или бокала) и два очень сложных.

Кубомедузы – важное звено пищевой цепи прибрежных акваторий, где они выступают в роли хищников. Питаются преимущественно небольшими рыбами и ракообразными. В качестве жертв могут также выступать полихеты, щетинкочелюстные и другие беспозвоночные.