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Маленькая панда в Московском зоопарке попробовала зайти в большой вольер

Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

Визит Катюши в новое помещение продлился полминуты.

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка сделала первую попытку зайти во взрослый вольер — новое видео с ней в своем Telegram-канале опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

«Катюша играла на лесенке, Диндин подкараулила и ловко ее вытащила в вольер. Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке. Но ничего, мы подождем... Лапка-то уже точно была в вольере», — написала Акулова, отметив, что над этими кадрами она «смеялась в голос».

До этого мама не раз делала попытки познакомить малышку со взрослым вольером – но Катюше больше нравится пока просто заглядывать на неизведанную территорию (или кубарем скатываться с лесенки обратно в знакомые уютные места, как на видео ниже). 

Рождение маленькой панды в конце лета 2023 года стало большим событием в Московском зоопарке — в России такое произошло впервые. Родителями малышки стали большие панды из Китая, Жуи и Диндин: они жили в соседних вольерах несколько лет, но встретились «лицом к лицу» только этой весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что детеныш, родившийся у них, является самкой. В результате онлайн-голосования москвичи назвали малышку Катюшей. 

Ранее сообщалось, что панда Катюша получила свою первую игрушку.

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