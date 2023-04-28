Маленькие и большие, домоседы и непоседы: выбираем лучшего четвероногого друга

Вы ищете партнера для утренней пробежки, компаньона для просмотра сериала или няньку для ребенка – а может, вам просто нужна собака? Вместе изучаем породы собак с фото и находим питомца, который разделит ваши увлечения и образ жизни.

Товарищи для занятий спортом

Энергичные собаки с удовольствием составят компанию человеку, участвуя в совместных тренировках. Они же заставят владельца поддерживать хорошую форму, если он вдруг начнет лениться. Питомцы, которые любят физические нагрузки:



Джек-рассел-терьер. Бесстрашный попрыгун из «Маски» обладает неисчерпаемым запасом энергии. Эти атлеты — отличные напарники для бега и езды на велосипеде.

Такса. Немного комичные «колбаски» на удивление спортивны. Ходить в походы и на охоту — лучшие варианты активности для такс.

Бордер-колли. Выдерживают практически любые тренировки на выносливость. Особые успехи делают в зимних видах спорта.



Боксер. Псы с высоким уровнем выносливости могут развивать колоссальную скорость. Для них интересным времяпровождением станет напарничество при езде на лыжах.

А еще с питомцем можно не только заниматься человеческим спортом, но и примкнуть к собачьим тренировкам. Да, между животными тоже проводятся состязания — по аджилити, спасению на воде, поиску людей и другие. Только для этого с собакой нужно пройти курсы общей дрессировки и обидиенс.

Псы-домоседы

Ши-тцу Фото: Wikimedia Commons

Удивительно, но есть собаки, которые предпочитают домашний уют прогулкам на улице. Они идеально впишутся в городскую жизнь и не будут скучать, пока члены семьи работают или учатся.

Ши-тцу. Малоактивные красавцы с шикарной шерстью. Ее расчесывание — особый вид медитации. При необходимости собака легко приучается к лотку, так что выходить на улицу для туалета становится бессмысленно. Конечно, это обстоятельство не отменяет прогулок, однако может выручить в мороз или ливень.



Пекинес. Лежебока и лентяй. Чутко улавливает настроение своего владельца и подстраивается под него. Чтобы выйти на прогулку, его придется упрашивать. Двадцатиминутной физической активности в день ему вполне достаточно.

Сиба-ину. Самодостаточный пес. Во время прогулки развлекает себя сам. Может подолгу рассматривать пейзаж за окном или составить компанию за просмотром сериала.



Мопс. Самая эмпатичная порода. Поддержит любой план своего хозяина: с одинаковым удовольствием пойдет на прогулку или останется валяться на диване дома.



Французский бульдог. Благодаря доброму оптимистичному нраву готов развеселить владельца, если чувствует, что человеку нужна поддержка. Обожает игры, но малоподвижные. Гулять не очень любит.

Даже малоактивные и неприхотливые собаки все равно требуют к себе внимания: медицинское обслуживание, минимальная дрессировка, пусть и короткие, но прогулки необходимы питомцу в любом случае.

Французский бульдог Фото: Unsplash

Собаки для детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями

Чихуахуа

Собаки изначально использовались для охраны жилища, охоты и выпаса скота. Но со временем эти животные подкупили человека своей преданностью, эмпатией и дружелюбием. Питомцы сохранили часть своих рабочих качеств, но главной их целью осталось служение хозяину.

Для пожилых надежными спутниками станут:



Йоркширский терьер. Компактная собачка, которая при необходимости приучается к лотку и не требует выгула. Эта игривая очаровашка поднимает настроение и с удовольствием выполняет команды владельца за похвалу и обнимашки.



Чихуахуа. Этот малыш не требует многочасовых прогулок и особого ухода. Он в меру активен и обладает хорошим здоровьем и суперспособностью становиться всеобщим любимцем.

Для маленьких детей подойдут терпеливые и добродушные собаки-няньки, а для школьников нужны более активные питомцы, которые будут с удовольствием бегать и играть с ребенком.



Шелти. Застенчивые и ранимые собаки не выносят одиночества и строгого обращения. Легко находят общий язык с детьми, так как очень любят играть.



Басенджи. Дружелюбный и сообразительный пес аккуратно и охотно играет с детьми, превращаясь в их защитника.

Для людей с ограниченными возможностями требуются собаки, способные помочь в бытовых делах: подать одежду, быть поводырем, вызвать помощь нажатием тревожной кнопки.



Лабрадор-ретривер. Уравновешенный, умный и покладистый пес. Участвует в канистерапии детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Он прощает ребятам любые выходки и помогает им успокоиться. Становится настоящим помощником для человека с проблемами слуха.



Колли. Необычайно умная и сообразительная собака. Она считает необходимым присматривать за членами семьи, чтобы они не попали в беду. Может стать поводырем для человека с проблемами зрения.

Четвероногие питомцы становятся лучшей поддержкой в особых случаях, дарят бескорыстную любовь и помогают человеку не замыкаться в себе.

Шелти Фото: Wikimedia Commons