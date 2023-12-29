Маленькой панде в Московском зоопарке подарили первую игрушку

Кусок разноцветного каната пришелся по душе бамбуковому медвежонку.

Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в минувшем августе, получила свою первую игрушку — об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. На кадрах ролика, который Акулова опубликовала в своем Telegram-канале, маленькая панда нюхает и пробует на зуб кусок разноцветного каната. Смотрители связали его в подобие мяча.

«Малышка начинает изучать игрушки. Каждый день что-то новое. Мама отпускает из-под опеки на доли секунд» — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

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Рождение маленькой панды в конце лета стало большим событием в Московском зоопарке — в России такое произошло впервые. Родителями малышки стали большие панды из Китая, Жуи и Диндин: они жили в соседних вольерах несколько лет, но встретились «лицом к лицу» только этой весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что детеныш, родившийся у них, является самкой.

Ранее сообщалось, что у малютки-панды из Московского зоопарка получилось сделать несколько первых неуверенных шагов.