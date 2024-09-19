Манул Тимофей начал осеннюю зажировку

Символ московского зоопарка готовится к зимним холодам.

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал традиционную осеннюю зажировку. Он набирает вес перед зимним сезоном, рассказали Russian Traveler в зоопарке.

В начале лета кот достиг своего минимального веса — 3,75 килограмма. Летом его кормили раз в день на протяжении шести дней в неделю. В конце августа — начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать его рацион: сейчас его кормят уже дважды в день, суточный размер порции составляет около 400 грамм.

Как объяснили в зоопарке, причины таких резких скачков в весе кроются в особенностях строения тела хищника. Дело в том, что в дикой природе он привык жить в довольно суровом степном климате — пышный мех позволяет выживать при морозе в минус 50. При этом у манула короткие лапы, которые не позволяют ему долго передвигаться по глубокому снегу и эффективно охотиться. Поэтому к зиме манулы делают большие запасы жира.

В зоопарке способность к зажировке и разжировке у хищника сохраняется, хотя охотиться ему не нужно. Потому сотрудники поддерживают процессы, меняя размер порций Тимоши.

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«Вместе с изменениями в весе манул сейчас меняет и свой окрас. Шубка Тимофея становится светло-серой, более плотной, с рыжеватыми боками. Летом и в начале осени манул активен, его часто можно увидеть в экспозиционной части вольера, вальяжно прогуливающегося по полочке. С наступлением холодов и выпадением первого снега Тимофей реже будет выходить из своего домика», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.