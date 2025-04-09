Манул Тимофей начал весеннюю разжировку

Любимец всех посетителей Московского зоопарка активно готовится к лету.

Символ Московского зоопарка и его главная звезда по совместительству – манул Тимофей – начал готовиться к лету. Он вступил в «фазу разжировки» (до этого все поклонники Тимофея, наоборот, следили за его успехами в процессе зажировки). За зиму он сбросил два килограмма, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Сейчас Тимофей весит пять килограммов. Его кормят один раз в день, пять дней в неделю — дают крысу или небольшую перепелку. Но в целом аппетит у зверя слабый, потому ему устраивают два «голодных» дня.

«С приходом весны манул не только теряет в весе, но и меняет свой окрас — у него начинают рыжеть пятки и бока. Ожидается, что Тимоша завершит период разжировки к июню. В прошлом году к началу лета он похудел до 3,75 килограмма. В природе манул живет в суровом степном климате, зимой температура воздуха может доходить до минус 50 градусов. В таких условиях у него довольно скудное питание, поэтому кот делает большие запасы жира по осени» , — пояснила Светлана Акулова.

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В зоопарке процессы зажировки и разжировки у животных поддерживаются искусственно, при активном участии зоологов. Специалисты следят за весом манула и меняют размер порций в зависимости от сезона. Летом у манула будет один голодный день в неделю, а осенью его будут усиленно кормить каждый день, чтобы снова подготовить всеобщего любимца к зиме.