Массовое отравление алкоголем в Стамбуле унесло жизни 37 человек

Поддельные алкогольные напитки продавались в магазине. Сейчас он опечатан.

По последним данным, количество жертв отравления поддельным алкоголем в Стамбуле выросло до 37 человек. Всего в различные больницы Стамбула обратилось 88 человек с симптомами отравления контрафактным алкоголем. Многие из погибших и пострадавших являются иностранцами.

Ранее местное издание Anadolu сообщало о 65 пострадавших: 43 из них проходили активное лечение, троих выписали.

На данный момент известно, что магазин, распространявший контрафактный алкоголь, располагался в стамбульском районе Аксарай. Сейчас он опечатан.

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Из-за резкого подъема цен случаи фальсификации алкоголя в Турции встречаются всё чаще. 16 января правоохранительные органы страны конфисковали 32 862 литра нелегального метилового и этилового спирта. Рейды прошли сразу в нескольких районах города: Султангази, Фатих, Бакыркёй и других. Полиция обнаружила 227 бутылок контрафактного алкоголя и перегонные аппараты. В связи с массовым отправлением 9 подозреваемых были задержаны (ранее сообщалось, что двое из задержанных были гражданами Туркменистана). После допроса троих отпустили, остальные остаются под стражей. Расследование инцидента продолжается.

О массовой волне отравлений стало известно в начале недели: 14 января последовал ряд сообщений, что от интоксикации метанолом в Стамбуле за сутки погибло 11 человек, причем 26 граждан, обратившихся в больницу, были выходцами из стран Центральной Азии.

Генеральное консульство Узбекистана сообщило о гибели сразу нескольких граждан республики после обращения их семей. По данным на 17 января, количество погибших выходцев из Узбекистана возросло до 14. Большинство из них мужчины.