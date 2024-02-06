«Мечта о пустыне»: в Саудовской Аравии запустят люксовые поезда

Проект должен запуститься в 2025 году.

Государственная железнодорожная компания Saudi Arabia Railways (SAR) недавно заключила сделку на 200 миллионов саудовских риалов (53,33 миллиона долларов) с итальянской гостиничной компанией Arsenale Group о запуске первого «роскошного поезда» в королевстве.

Страна официально открылась для иностранных туристов в 2019 году, и с тех пор ближневосточное королевство делает все возможное, чтобы привлечь путешественников. За последние годы власти сделали ряд громких инвестиций в туризм: в их числе – проект развития территории «Неом» стоимостью 500 миллиардов долларов, в рамках которого в пустыне на северо-западе Саудовской Аравии создадут целый город. Теперь Саудовская Аравия активно участвует в новом проекте — в стране решили выйти на рынок поездов класса люкс.

По данным государственных СМИ Саудовской Аравии, новый поезд должен начать работу в конце 2025 года. Проект под названием «Dream of the Desert» («Мечта о пустыне») предложит «роскошные круизные поезда» для путешествий из столицы Эр-Рияда в Эль-Курайят, который расположен недалеко от северной границы с Иорданией.

Маршрут протянется через потрясающие пустынные пейзажи Саудовской Аравии, а также через город Хаил Фото: Saudi Arabia Railways

Маршрут длиной 1300 километров протянется через потрясающие пустынные ландшафты Саудовской Аравии, а также через город Хаил. «Полностью персонализированные» поезда будут состоять из 40 роскошных купе, дизайн которых вдохновлен «саудовским стилем и традициями». Вагоны уже находятся на стадии строительства, а бронирование мест планируется открыть в конце года.

По словам Паоло Барлетты, генерального директора Arsenale, для бронирования будут доступны поездки на одну или две ночи. Максимальная вместимость – 82 пассажира.

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«Недавно в Италии стартовали начальные этапы производства вагонов Dream of the Desert, и мы с нетерпением ждем дебюта нашего первого поезда в королевстве в ближайшие годы», – Паоло Барлетта.

Новости о предстоящем появлении Dream of the Desert появились спустя почти шесть лет после запуска в 2018 году высокоскоростной железной дороги Харамайн в Саудовской Аравии, соединяющей священные города Мекку и Медину с международным аэропортом имени короля Абдek-Азиза в Джидде.

Ожидается, что железнодорожная сеть, где поезда могут перевозить пассажиров со скоростью до 300 км/ч, в конечном итоге распространится по всему ближневосточному королевству. Также модернизируются существующие линии на северо-западе страны, и в будущем здесь появится больше высокоскоростных услуг.

Еще в январе 2022 года министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих объявил о планах построить 8000 километров железных дорог по всей стране.

Саудовская Аравия планирует инвестировать более 800 миллиардов долларов в туризм в течение следующих 10 лет, стремясь к 2030 году достичь показателя 70 миллионов иностранных туристов в год.