Медведь напугал мужчину, который отдыхал в шезлонге. И испугался сам! Видео

Получилось забавно, и никто не пострадал.

Житель Северной каролины Дэвид Оппенгеймер лежал возле своего дома в Эшвилле в горах Голубого хребта, когда услышал звонок в дверь и, повернувшись, увидел медведя всего в нескольких шагах от себя.

«Я оглянулся и ничего не увидел, но примерно через минуту медведь подошел и оказался практически передо мной», – рассказывает мужчина.

Встретившись взглядом, Дэвид и медведь в течение нескольких секунд смотрели друг на друга, не двигаясь, по-видимому, одинаково пораженные встречей, прежде чем животное не двинулось в том же направлении, откуда пришло.

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По словам Оппенгеймера, встретить в этих краях медведя – это обычное дело, и они почти никогда не причиняют вреда. Его уличные камеры не раз фиксировали медведей, а также енотов, которые пробирались во двор и воровали пищу из кормушек для птиц.

По оценкам исследователей, в Северной Каролине насчитывается около 23 000 черных медведей, и это самая большая популяция, если не считать нескольких других штатов, включая Аляску, Мэн, Калифорнию, Орегон, Вашингтон, Айдахо и Висконсин.

По мере того, как популяции людей и медведей в Северной Каролине увеличиваются, увеличивается и количество взаимодействий, но чаще всего они безвредны. Они, как правило, стесняются людей, и, по данным Комиссии по ресурсам дикой природы Северной Каролины, в штате никогда не было неспровоцированного нападения медведя.

Тем не менее, Комиссия рекомендует проявлять осторожность – прежде всего не оставлять мусор на улице и не кормить животных. Также известно, что черных медведей привлекает остаточный жир на барбекю, поэтому рекомендуется тщательно чистить решетки.