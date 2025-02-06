Медведь поселился в доме американца во время пожаров в Лос-Анджелесе

Выгонять зверя пришлось с помощью специалистов.

В Лос-Анджелесе огромный медведь поселился в подвале мужчины, который эвакуировался из-за пожара. Об этом пишет NBC News.

Сами Арбид вернулся в свой дом после того, как в регионе завершился пожар «Итон», и нашел там 238-килограммового хищника. Судя по всему, медведь испугался огня и спрятался в ближайшем укрытии — им оказался подвал американца. Пока зверь жил в доме, соседи даже успели придумать ему кличку: одни называли его Берри, а другие — Виктором.

Для того, чтобы прогнать медведя, хозяину дома пришлось обратиться к Департаменту рыболовства и дикой природы штата Калифорния. Его сотрудники установили ловушку в подвале, но медведь ее проигнорировал. Тогда специалисты решили выманить хищника лакомствами: принесли ему курицу-гриль, сардины, яблоки и арахисовое масло. В итоге медведь вышел на улицу, был сразу пойман и отправлен обратно в лес. Никто из людей при этом не пострадал.

Реклама