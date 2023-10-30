Медведь пробрался на кухню отеля и напал на человека

После этого хищник скрылся в лесу.

В США медведь пробрался на кухню отеля и напал на охранника. Об этом сообщили в Департаменте парков и дикой природы Колорадо.

Охраннику курортного отеля St. Regis Aspen Resort в городе Аспен, штат Колорадо, поступило сообщение о том, что на территорию пробрался медведь. Мужчина пошел осматривать здание — снаружи хищника не было. Оказалось, что зверь зашел внутрь и отправился на кухню в поисках еды. Хищник не обрадовался встрече с человеком, напал на него, повалил на пол и расцарапал спину.

Охраннику удалось вырваться и позвонить в службу спасения. Его забрали в больницу, где оказали помощь и на следующий день отпустили домой. Серьезных травм пострадавший не получил.

Тем временем медведь-виновник скрылся в лесу. Сотрудники Департамента парков и дикой природы Колорадо уже обнаружили хищника — он все еще находится недалеко от отеля. Однако поймать животное им пока не удается.

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