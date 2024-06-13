Медведь убил и съел пожилую американку в ее доме

Это первый случай смертельного нападения барибала в Калифорнии.

В городе Даунивилл (штат Калифорния, США) черный медведь (барибал) вломился к дом к 71-летней Патрис Миллер, убил и съел ее. Сильно поврежденные останки женщины нашли 8 ноября 2023 года: осмотр показал, что медведь питался ими несколько дней.

Ясность в деле появилась только сейчас. Поначалу специалисты предположили, что хищник нашел Миллер мертвой и съел ее. Однако в минувшем мае судмедэксперты выяснили, что медведь напал на женщину и разорвал ей шею. Это первый в истории случай смертельного нападения барибала на человека в истории Калифорнии.

«Черные медведи не представляют непосредственной опасности. Но если они начинают воспринимать наши дома как легкий источник пищи, то теряют естественный страх перед людьми и становятся все смелее», — заявил представитель Департамента рыбных и природных ресурсов штата Питер Тайра.

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Позже выяснилось, что Патрис Миллер часто кормила кошек прямо на крыльце дома, выбрасывала мусор рядом с ним, и медведи часто шли туда на запах пищи. Дочь погибшей рассказала, что однажды барибал подошел так близко, что Миллер пришлось прогнать его ударом по носу. Убившего женщину медведя позже удалось найти.

В штате Калифорния проживает от 25 до 35 тысяч барибалов, но они крайне редко сталкиваются с людьми. Чаще всего медведи живут в горных и лесных районах штата, вдали от поселений людей.

Ранее сообщалось, что в Японии участились случаи нападения медведей на домашний скот и людей.