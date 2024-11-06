Медведь ворвался в ресторан, украл еду из тарелок и напал на женщину

Отгонять хищника пришлось сотрудникам заведения.

В Мексике черный медведь-барибал ворвался в ресторан и набросился на женщину, которая там ужинала. Об этом сообщает Daily Mail.

Медведь забрел во внутренний дворик ресторана при отеле, когда там отдыхали мужчина и женщина. Хищник поставил на стол передние лапы и начал есть прямо из их тарелок. Все это время испуганные посетители старались не шевелиться, чтобы не разозлить зверя.

Вскоре медведя заметил сотрудник отеля и попытался отогнать хищника трубой. В итоге барибал рассвирепел и напал на женщину — ударил ее лапой по лицу, а затем сбежал. Гостья ресторана не получила серьезных травм, но все-таки решила обратиться к врачу.

Черные медведи признаны исчезающим видом в Мексике. Животные часто приходят в города в поисках еды — в последние годы ареалы их обитания страдают от засухи и активно застраиваются.

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