Медведица растерзала бегунью в итальянских Альпах

Это первое нападение медведя со смертельным исходом в истории страны.

Итальянские власти решают, что делать с бурым медведем, который насмерть растерзал бегуна в северо-восточной провинции Тренто.

Вечером 5 апреля 26-летняя Андреа Папи бегала по лесной тропинке недалеко от деревни Кальдес. Когда она не вернулась домой, ее семья заявила о исчезновении. Ее растерзанное тело было найдено в 3 часа утра следующего дня.

8 апреля президент провинции Маурицио Фугатти издал приказ убить животное, но суд приостановил действие этого приказа после апелляции группы по защите прав животных Лиги против вивисекции. Медведица, самка, известная как «JJ4», была поймана 17 апреля в сопровождении трех медвежат. Сообщается, что это второе нападение JJ4 на людей. В 2020 году она напала на отца с сыном, но тогда оба выжили.

«Смерть Папи еще труднее принять из-за того, что произошло в 2020 году. Мы пытались уничтожить эту опасную медведицу, но у нас это не получилось, к сожалению, из-за решения суда», – Клаудио Грофф, координатор сектора крупных хищников в департаменте дикой природы правительства провинции.

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Бурые медведи (Ursus arctos) оказались на грани исчезновения в Альпах в 1999 году, и лишь горстка выжила в регионе Трентино-Альто-Адидже в Италии. В рамках проекта Life Ursus, финансируемого Европейским союзом, медведи из Словении были доставлены в регион в рамках программы, направленной на создание минимальной жизнеспособной популяции примерно (от 40 до 60 особей). Сегодня в Трентино-Альто-Адидже обитает около 100 медведей.

Медведи обычно избегают человека и убегают, если слышат приближающихся людей. Профессор Университета Бригама Янга в Юте Том Смит, чьи исследования сосредоточены на конфликтах между человеком и медведем, отметил, что определенное поведение людей увеличивает вероятность нападения, в том числе попытки приблизиться к медведям, кормление, еще их провоцирует оставленный рядом съедобный мусор, катание на горных велосипедах и даже собаки – медведи не любят собак. Однако, по словам Смита, наибольшему риску подвержены бегуны-одиночки.

«Это худшее, что вы можете сделать. Бегуны-одиночки – идеальный раздражитель», – Том Смит.

Грофф заявил, что люди должны носить с собой спрей от медведей – эффективное средство отпугивания медведей популярно, к примеру, в Северной Америке, но в настоящее время запрещено в Италии. Во-вторых, по его словам, нужно иметь возможность «отстреливать опасных медведей как можно скорее».

Решение увеличить популяцию медведей в Италии вызвало споры, поскольку местные жители опасались, что медведи угрожают домашнему скоту и людям. Возрождение популяции медведей также привело к возрождению браконьерства.

Министр окружающей среды Италии Жилберто Пичетто Фратин заявил, что он создал комитет для решения проблемы.

На данный момент неизвестно, что будет с JJ4. Ее держат в центре дикой природы Кастеллера недалеко от Тренто. Окончательное решение суда о ее будущем ожидается 11 мая. Детеныши JJ4 были достаточно зрелыми, чтобы выжить самостоятельно, и им позволили выйти на свободу.