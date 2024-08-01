Медведица с медвежонком залезли в машину женщины и включили радио

Они полностью разрушили салон авто.

В США медведица с медвежонком забралась в машину женщины, включили радио и разрушили салон. Об этом сообщил телеканал NBC Connecticut.

Жительница города Уинстед в штате Коннектикут позвонила в экстренные службы и рассказала, что в ее машине сидит медведица с детенышем. В это время рядом на улице сидит второй медвежонок и ждет мать.

Судя по всему, хищники как-то закрыли себя в салоне и не могли выбраться. Они случайно включили радио на полную громкость и начали сигналить. В этот момент к авто и подошла владелица, которая была в шоке от увиденного.

Спасать медведей приехали сотрудники природоохранной полиции. Они открыли дверь машины, и медведица с медвежатами убежали обратно в лес. А хозяйка автомобиля с сожалением констатировала, что салон полностью разрушен — медведи испортили сиденья и приборную панель.

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