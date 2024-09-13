Механик авиакомпании попытался провезти под кабиной пилотов 12 кг кокаина

56-летний американец до этого проработал в American Airlines более 20 лет.

Бывший сотрудник авиакомпании American Airlines был приговорен к девяти годам лишения свободы за попытку перевезти брикеты с кокаином в отсеке с электроникой под кабиной пилотов, сообщает Reuters.

10 брикетов весом почти в 12 килограммов были обнаружены на борту рейса 1349 American Airlines в феврале 2020 года. Сотрудники таможни Международного аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке нашли контрабанду во время рутинного осмотра самолёта, только что прилетевшего с Ямайки, и ради следствия заменили пачки реального кокаина на поддельный.

Реклама

56-летний сотрудник авиакомпании Пол Беллуази затем был замечен при попытке забрать нелегальную поклажу из отсека – на его перчатках были обнаружены остатки вещества, которыми обрызгали поддельные брикеты, а в руках была пустая сумка для инструментов, куда мог поместиться привезенный кокаин.

Беллуази, который проработал в Международном аэропорту Кеннеди более двух десятков лет, планирует обжаловать приговор. Механика обвинили в сговоре с целью хранения и импорта кокаина, а также в прямом импорте этого запрещенного вещества.