Мексика вернула себе ольмекского «Земного монстра», украденного в XX веке

Скульптура была незаконно вывезена в США еще в 1950-х годах.

Массивная скульптура под названием «Земной монстр», также известная как «Монумент 9», достигает в высоту 1,8 метра, в ширину – 1,5 метра, а весит почти тонну. Теперь её наконец вывезут из США и вернут мексиканским властям.

Артефакт представляет собой фигуру, с помощью которой, как верили ольмеки, можно было общаться с подземным миром. Портал в этот мир отображен в открытой пасти скульптуры. Ольмеки верили, что в загробном мире обитают сверхъестественные существа и их собственные предки, и что с ними можно общаться с помощью ритуальных подношений и других практик.

Первоначально «Земной монстр» был найден в ходе археологических раскопок в Чалькацинго, в штате Морелос на юге центральной части Мексики. Это место является неотъемлемой частью мезоамериканской культуры и известно своими монументальными сооружениями, архитектурными комплексами и наскальными рисунками.

Чалькацинго был населен от 1000-400 гг. до н.э. вплоть до классического периода ольмеков (200-900 гг. до н.э.). Это место было впервые обнаружено в 1920-х годах американским археологом Байроном Каммингсом, а обширные раскопки были проведены мексиканским археологом Игнасио Берналем в 1950-х и 1960-х годах. Раскопки выявили большую площадь, окруженную пирамидами и другими сооружениями, а также ряд резных каменных памятников, в том числе «Монумент 9».

Чалькацинго открыт для всех желающих и является популярным местом среди туристов и любителей археологии Фото: CC BY-SA 3.0

Сообщается, что вывоз скульптуры был незаконным, но ее путь в Соединенные Штаты до сих пор неясен.

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«Наш консул Хорхе Ислас в Нью-Йорке подтверждает мне, что самый разыскиваемый предмет ольмеков в Мексике был обнаружен и вот-вот вернется домой, откуда его и не следовало забирать», – Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики.

Генеральный консул Мексики в Нью-Йорке Хорхе Ислас был уведомлен о том, что экспонат был изъят отделом по торговле древностями окружной прокуратуры Манхэттена, но никаких подробностей об обнаружении не разглашается.

В последние годы Мексике удалось вернуть на родину тысячи археологических объектов со всего мира. В общей сложности с 2018 года разные страны вернули в Мексику около 10 тысяч артефактов.