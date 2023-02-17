Мертвого горбатого кита выбросило на пляж Нью-Джерси. Это уже девятый случай за два месяца

Некоторые считают, что в этом виновата морская ветроэнергетика.

Официальные лица заявили, что очередного горбатого кита длиной 10 метров выбросило на берег в прибрежном поселке Джерси. Это уже девятый подобный случай на побережье за последние два месяца.

Морское млекопитающее весом 13 тонн сперва плавало в воде у побережья пляжа Манаскуан, но после этого прилив вынес кита на берег.

«В настоящее время я стою на пляже в нескольких сотнях футов от бухты Манаскуан и наблюдаю, как еще одного мертвого кита омывают волны прибоя», – написал в соцсети Пол Канитра, мэр Пойнт-Плезант-Бич.

Должностные лица Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтвердили, что кита вынесло на берег Манаскуан-Бич, и заявили, что проводят тесты, чтобы определить его возраст и причину смерти.

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С декабря на восточное побережье выбросило на берег уже 22 горбатых кита. По данным NOAA, атлантический регион, простирающийся от побережья штата Мэн до Вирджинии, является местом, где такая «необычная смертность» происходит с 2016 года с колебаниями числа погибших китов от года к году. С тех пор, по данным агентства, погибло уже 183 горбатых кита.

Растущая частота подобных случаев вызвала бурные споры среди чиновников и природозащитников о том, может ли быть в этом виновата морская ветроэнергетика. Несколько мэров штата написали письмо федеральным чиновникам, призывая их ввести немедленный мораторий на развитие морской ветроэнергетики после череды смертей китов.