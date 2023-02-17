Некоторые считают, что в этом виновата морская ветроэнергетика.
Официальные лица заявили, что очередного горбатого кита длиной 10 метров выбросило на берег в прибрежном поселке Джерси. Это уже девятый подобный случай на побережье за последние два месяца.
Морское млекопитающее весом 13 тонн сперва плавало в воде у побережья пляжа Манаскуан, но после этого прилив вынес кита на берег.
«В настоящее время я стою на пляже в нескольких сотнях футов от бухты Манаскуан и наблюдаю, как еще одного мертвого кита омывают волны прибоя», – написал в соцсети Пол Канитра, мэр Пойнт-Плезант-Бич.
Должностные лица Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтвердили, что кита вынесло на берег Манаскуан-Бич, и заявили, что проводят тесты, чтобы определить его возраст и причину смерти.
С декабря на восточное побережье выбросило на берег уже 22 горбатых кита.
По данным NOAA, атлантический регион, простирающийся от побережья штата Мэн до Вирджинии, является местом, где такая «необычная смертность» происходит с 2016 года с колебаниями числа погибших китов от года к году. С тех пор, по данным агентства, погибло уже 183 горбатых кита.
Растущая частота подобных случаев вызвала бурные споры среди чиновников и природозащитников о том, может ли быть в этом виновата морская ветроэнергетика. Несколько мэров штата написали письмо федеральным чиновникам, призывая их ввести немедленный мораторий на развитие морской ветроэнергетики после череды смертей китов.
Гигантский пенис кита выбросило на австралийский пляж
Читайте также
Мертвого горбатого кита выбросило на пляж Нью-Джерси. Это уже девятый случай за два месяца
Белый медведь напал на мать с ребенком на Аляске и убил их. Теперь мы знаем, почему
Китайская полиция научила белок искать наркотики
В США подросток спас водителя и собаку из ледяного озера
«Ее похоронили по особым правилам: в цинковом гробу, засыпанном хлором»: отрывок из книги инфекциониста о работе с опасными вирусами