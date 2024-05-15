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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

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Между Москвой и Петербургом запускают авиашаттлы: они будут летать каждые 15 минут

С 1 июня авиашаттлы «Аэрофлота» в аэропорт Пулково из Москвы будут летать каждые 15–30 минут.

Начиная с 1 июня 2024 года в «Аэрофлоте» стартует программа «Аэрофлот-Шаттл» для перелетов по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Регулярные вылеты между аэропортами Шереметьево и Пулково запланированы с частотой не менее 15 минут, а между Пулково и Внуково — не реже, чем раз в полчаса. Общее количество рейсов в сутки — больше 70. 

Для удобства пассажиров авиакомпания предлагает новый гибкий тариф «Эконом Шаттл». Тарифы без багажа позволяют вносить быстрые изменения в планы путешествия и отправляться в путь раньше или позже указанного времени в билете.

В пределах установленного тарифа есть возможность бесплатно заменить билет на любой другой рейс под кодом SU, выполняемый между аэропортами Шереметьево/Внуково и Пулково, в промежутке 12 часов до или после открытия первоначального рейса. 

Для изменения времени вылета можно обратиться на стойку регистрации в аэропорту, а также воспользоваться телефонным звонком в контакт-центр.

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