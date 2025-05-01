Между Россией и Северной Кореей построят автомобильный мост

Строительство мостового перехода началось в Приморском крае.

Автомобильный мост соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в пресс-службе Минприроды России. Старт строительству моста через реку Туманная дал Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Председатель Совета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», – сказал Михаил Мишустин.

Сейчас между РФ и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

«Сегодня у нас знаменательный момент. Мост станет громадным символом бессмертной дружбы наших стран. Автомобильный мост внесёт большой практический вклад в партнёрство между нашими государствами. Его великолепный облик, как широкий проспект, соединит Москву и Пхеньян», – сказал Пак Тхэ Сон.

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Общая длина мостового перехода – с подъездными дорогами — 4,7 километра. Непосредственно сам мост — один километр: российская сторона — 424 метра, корейская — 581 метр. Ширина моста — 7 метров: это две полосы движения. Около мостового перехода оборудуют автомобильный пункт пропуска.

«Мост не только соединит Россию и Корею, он станет крепким рукопожатием наших стран! В целом российско-корейские отношения сейчас находятся на высоком уровне», – прокомментировал новость сопредседатель Межправкомиссии РФ-КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов.

«По линии межправкомиссии мы контактируем с коллегами по всем вопросам, начиная от промышленности и заканчивая культурными обменами. Встречаемся лично и обсуждаем вопросы, которые принципиальны в наших двусторонних связях».

Соглашение о строительстве моста через реку Туманная правительства двух стран подписали в июне 2024 года.