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МГУ устраивает «Пиксельный рейв» для студентов-фотографов

МГУ устраивает «Пиксельный рейв» для студентов-фотографов

Профсоюз МГУ проводит фотоконкурс для студентов и не только. Отправить свои работы можно будет сразу в несколько номинаций.

До 6 апреля продлится прием работ на VI ежегодный фотоконкурс «Пиксельный рейв», организованный Профсоюзной организацией МГУ. Он проводится совместно с известными научно-популярными журналами. 

Номинации в фотоконкурсе делятся на две категории: основные и партнёрские. В первых могут участвовать только члены профсоюза МГУ (студенты, аспиранты, сотрудники МГУ, СУНЦ МГУ и университетской гимназии). В партнёрских номинациях принять участие могут студенты любого вуза Москвы.

Основные номинации представлены шестью различными тематиками:

  • «17:55» – всё, связанное с 270-летием МГУ.
  • «Big city life» — архитектура и жизнь города.
  • «Nature aesthetic» — гармония природы.
  • «Память, застывшая в кадре» — номинация в честь 80-летнего юбилея Победы.
  • «Следы времени» — отпечатки времени на плёночной фотографии.
  • «Наука как искусство» — красота научных процессов и явлений.
Фото: Alaksiej Čarankievič / Unsplash

Есть и любопытные партнёрские номинации:

  • «Год в объективе» (от издательства ТАСС) – запечатлейте самые важные события года.
  • «Невидимая наука» (от журнала «Кот Шрёдингера») — снимки, сделанные с использованием специальных технологий (инфракрасное излучение, рентген, ультразвук), показывающие то, что недоступно человеческому глазу.
  • «Не фото» (от журнала «Кот Шрёдингера») — изображения, сгенерированные с помощью компьютера или нейросетей: научная инфографика, иллюстрации и т. д.
  • «Сними Эксклюзив» (от «Спорт-Экспресс») — спорт и здоровый образ жизни.
Фото: Unsplash

Студенты смогут принять участие в каждой номинации, но на одно направление принимается не более трех фотографий.

Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить следующую форму – но важно успеть сделать это до 6 апреля включительно.

Лучшие работы будут представлены онлайн и на выставочных стендах в Главном здании МГУ, а также на Эскалаторной галерее Воробьёвых гор в сотрудничестве с Дептрансом Москвы. Кстати, редактор Russian Traveler будет отбирать лучшие работы в составе жюри в одной из номинаций конкурса! 

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