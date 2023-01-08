Люди, которые много работают, быстрее спиваются

В преддверии нового рабочего года вспоминаем о любопытном исследовании: финские ученые связали переработки с алкоголизмом. По их данным, каждый лишний час, посвященный работе, вгоняет человека в депрессию, а результатом этого становится стресс, который многие снимают с помощью спиртного.

Исследования связи рабочего времени и здоровья ведутся различными учеными давно. Установлено, что люди, которые трудятся 61-70 часов в неделю, на 42% больше подвержены риску развития ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто работает около 40 часов.

Согласно результатам другой научной работы, посвящая 55 часов в неделю неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, люди оказываются склонны к развитию диабета 2-го типа.

Новое исследование провели специалисты из Финского института охраны здоровья (Хельсинки). Оно основано на систематизации данных множества предыдущих разрозненных научных трудов.

Ранее прямая связь алкоголя и переработок никем не рассматривалась, но изучая влияние работы на здоровье, другие ученые уделяли внимание и объему употребления людьми крепких напитков. Поставив вопрос в этом ключе, финские эксперты смогли связать продолжительный, ненормированный рабочий день с тягой к спиртному.

Был проведен перекрестный анализ исследований здоровья 333 693 взрослых из 14 стран, а также перспективный анализ материалов, собранных на основе данных 100 602 взрослых из девяти стран. В рамках перекрестного анализа ведется сравнение по отдельным выборкам (возраст, пол, профессия, география и так далее); перспективный анализ рассматривает ситуацию в различных временных рамках.

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Оба анализа дали практически одинаковые результаты: при продолжительном рабочем дне потребление спиртного увеличивается на 11-13%.

Интересно, что у групп, работающих от 49 до 54 часов в неделю, этот риск максимальный (13%), а вот при работе 55 и более часов в неделю тяга к спиртному у людей несколько уменьшается, до 12%. Согласно рабочей директиве ЕС, максимально допустимым рабочим временем признано 48 часов в неделю, однако многие люди по всему миру предпочитают перерабатывать – ради дополнительного заработка, под давлением начальства, ради карьерного роста и так далее.

Так, в США 40% взрослого населения, работающего полный день, трудится более 50 часов в неделю. При этом перерабатывают не только низкооплачиваемые категории, но и высококвалифицированные специалисты. И найденная финскими учеными связь алкоголизма и ненормированного рабочего времени характерна для всех социальных, географических, возрастных, гендерных и профессиональных групп.