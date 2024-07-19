Молния повредила летящий самолет с россиянами

К счастью, пострадала только обшивка лайнера.
Молния ударила в самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший в Якутию. Она повредила обшивку воздушного судна, люди не пострадали, пишет Telegram-канал Aviaincident.
Ан-26 выполнял рейс из Иркутска в Ленск 13 июля. После прибытия в якутский аэропорт на послеполетном осмотре специалисты обнаружили повреждение обшивки киля.
Самолет повредил разряд атмосферного электричества, поскольку по маршруту наблюдалась грозовая деятельность. Авторы канала отметили, что борт перевозил груз, поэтому пассажиров в нем не было. Члены экипажа не пострадали, самолету предстоит ремонт.
Опасна ли молния для самолетов?
Попадание молнии не считается опасным для самолетов благодаря их устройству. Их корпус сделан из легкого углеродного композита, покрытого тонким слоем меди. Поэтому, попадая в борт, молния проходит по его поверхности, но не проникает внутрь.
По статистике, каждый лайнер испытывает на себе удар примерно раз в год. Но пассажиры и летчики в большинстве случаев ничего не замечают. А на месте «входа» электрического разряда, мощность которого может колебаться в диапазоне от 10 тысяч до 200 тысяч ампер, на обшивке иногда остается оплавленная отметина.