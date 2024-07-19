Молния повредила летящий самолет с россиянами

Опасна ли молния для самолетов?

Попадание молнии не считается опасным для самолетов благодаря их устройству. Их корпус сделан из легкого углеродного композита, покрытого тонким слоем меди. Поэтому, попадая в борт, молния проходит по его поверхности, но не проникает внутрь.

По статистике, каждый лайнер испытывает на себе удар примерно раз в год. Но пассажиры и летчики в большинстве случаев ничего не замечают. А на месте «входа» электрического разряда, мощность которого может колебаться в диапазоне от 10 тысяч до 200 тысяч ампер, на обшивке иногда остается оплавленная отметина.