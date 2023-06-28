Молния ударила в самолет, полный пассажиров: видео

К счастью, никто не пострадал.

Молния ударила в самолет авиакомпании American Eagle, полный пассажиров, через несколько мгновений после того, как он приземлился во время шторма в Арканзасе.

Рейс Embraer E175 ждал, пока стихнет шторм, прежде чем отправиться к воротам, когда разряд молнии ударил в хвост самолета.

Оператор Джейсон Хэмм, голос которого слышен на видео, рассказал, что за несколько мгновений до этого другая молния ударила рядом с самолетом, но он не успел снять момент на камеру.

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По словам Хэмма, самолет не пострадал из-за инцидента: он нормально подрулил к выходу на посадку после длительного ожидания из-за шторма.

Самая главная опасность при попадании молний в самолет – это искра, которая может возникнуть в топливной системе. От удара током и электромагнитного излучения в момент разряда также могут пострадать электроника и люди. Однако, в подавляющем большинстве случаев молнии не вредят ни самолету, ни пассажирам.