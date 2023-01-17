Морские котики в ЮАР отравились и начали нападать на людей

Для этих животных такое поведение совсем не свойственно.

В Кейптауне участились случаи конфликтов между морскими котиками (ушастыми тюленями) и людьми. Серия инцидентов побудила сбитых с толку ученых исследовать причину нападений животных, которые обычно не трогают отдыхающих на побережье. Тюлени обычно не проявляют агрессии к людям, если их серьезно не спровоцировать.

Но в последнее время все изменилось. Так, одна из женщин сообщила, что тюлень преследовал её и периодически набрасывался, один из рыбаков заявил, что тюлень пытался утащить его под воду, в другом случае животное напало на мальчика, игравшего на мелководье, а в наиболее резонансном случае жертвой нападения котика стала американская актриса Лулу Тейлор.

Эксперты предполагают, что причиной этих инцидентов стала домоевая кислота – природный нейротоксин, вырабатываемый морскими водорослями, который накапливается в мелких рыбах и кальмарах. Съедая отравленную рыбу, морские котики либо погибают, либо получают значительные неврологические повреждения.

Актриса Лулу Тейлор поделилась в соцсетях последствиями атаки тюленя Фото: Loulou Taylor

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Домоевая кислота была впервые выделена из красной водоросли Chondria armata. Также она производится диатомовыми водорослями рода Pseudo-nitzschia и видом Nitzschia navis-varingica из рода Nitzschia. Попадая в организм млекопитающих, включая человека, домоевая кислота действует на рецепторы центральной нервной системы как глутаматный активатор, перевозбуждая нервную систему и вызывая в ней дегенеративные эффекты.

Ученые говорят, что водоросли, производящие домоевую кислоту, обычно цветут всего несколько недель. Однако более теплые воды в результате изменения климата и загрязнения привели к тому, что токсичные цветения, известные как красный прилив, стали более длительными и масштабными.

По мнению Бретта Гласби, эксперта из образовательного фонда «Аквариум двух океанов», поведение тюленей все же было оборонительным, а не агрессивным.

«Это не агрессивное поведение, оно было оборонительным. В прошлом году мы столкнулись с массовым вымиранием ластоногих на наших побережьях, которое было связано с отравлением домоевой кислотой из-за цветения водорослей. Тюлени потребляют отравленную рыбу и ракообразных, что может вызвать отек мозга. Животные, выжившие после отравления домоевой кислотой, страдают неврологическими повреждениями, и мы подозреваем, что именно это привело к увеличению числа нападений в Кейптауне», – Бретт Гласби.

После нападений заместитель мэра Кейптауна Эдди Эндрюс попросил жителей и туристов с уважением относиться ко всем морским и прибрежным обитателям и держать своих питомцев подальше от районов, где могут обитать дикие животные.