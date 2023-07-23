Моряк с собакой 3 месяца дрейфовали в открытом море. Их наконец спасли

Мужчина чудом выжил – вместе со своей собакой.

54-летний Тимоти Шэддок отправился на лодке из мексиканского города Ла-Пас во Французскую Полинезию в апреле, но из-за плохих погодных условий он сбился с пути. Мужчина сказал, что в последний раз видел сушу в начале мая, когда вышел из моря Кортеса в Тихий океан.

Моряк из Сиднея заблудился после того, как электроника на его судне была уничтожена штормом, из-за чего он не мог позвать на помощь. Он прожил три месяца, собирая дождевую воду и питаясь сырой рыбой вместе со своей собакой.

В конце концов мужчину с собакой спасли люди с рыбацкой лодки для ловли тунца, после чего их отправили в мексиканский город Мансанильо.

Момент спасения моряка попал на видео. После встречи с врачом на борту судна Maria Delia Tuna Шэддок сказал, что чувствует себя хорошо.

«Капитану и рыболовецкой компании, которые спасли мне жизнь, я очень благодарен. Я жив, а я ведь действительно не думал, что выживу», – Тимоти Шэддок.

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Шэддока спасли после того, как его заметили с воздуха люди на вертолете, который искал тунца для рыболовного судна. Моряк сказал, что вертолет был первым транспортным средством, которое он видел за последние несколько месяцев.

Лодка для ловли тунца заметила лодку Шэддока примерно в 1930 километрах от суши. Компания не уточнила, когда именно произошло спасение, но сообщила, что Шэддок и его собака находились в «опасном» состоянии, когда их нашли.

Шэддок и его собака Белла Фото: 9News

Шэддок сказал, что скоро вернется в Австралию и с нетерпением ждет встречи со своей семьей. Несмотря на произошедшее, моряк заявил, что по-прежнему любит океан.

«Мне действительно нравилось быть в море, мне нравится быть там, но когда дела идут плохо, нужно выживать, а затем, когда тебя спасают, ты чувствуешь, что хочешь жить», – заявил Шэддок.