Моряки стали использовать хеви-метал для отпугивания косаток

Эта мера стала вынужденной после атак китов-убийц на морские суда.

После череды атак косаток (или китов-убийц) на яхты и лодки в Гибралтарском проливе, моряки стали использовать песни в жанре хеви-метал для отпугивания этих морских млекопитающих. Одним из авторов этой идеи стал немецкий моряк Флориан Рутч — он устраивает прогулки на катамаране вблизи побережья Пиренейского полуострова. В какой-то момент Рутч стал изучать онлайн-форумы, чтобы понять, как защититься от нападения китов-убийц.

При этом Рутч слышал, что громкая музыка в стиле хеви-метал из подводных динамиков способна отпугнуть морских хищников. В сервисе Spotify он даже нашел плейлист Metal for Orcas («Хеви-метал для косаток») — его создали члены экипажей яхт и катамаранов из Гибралтарского пролива.

Какие песни вошли в плейлист для отпугивания косаток:

Реклама

Dying Fetus — The Blood of Power («Кровь власти»); Aborted — Infinite Terror («Бесконечный ужас»); Analepsy — Stretched and Devoured («Растянут и поглощен»); Monument Of Misanthropy — Exceptionally Sadistic («Особенно жестоко»).

В минувшем ноябре Флориан Рутч впервые опробовал этот плейлист в деле, но косатки не испугались хеви-метала: вместо этого они повредили катамаран моряка и сломали его руль, после чего потребовалась помощь береговой охраны Испании. Не исключено, что вначале музыка действительно отпугивала китов-убийц, но позже они перестали ее бояться.

Нападения китов-убийц на суда у берегов Испании и Португалии начались в 2020 году — этот феномен даже назвали «восстанием косаток». По мнению ряда экспертов, не исключено, что первой нападать на суда стала косатка по имени Белая Глэдис, примеру которой вскоре последовали ее сородичи.

Ранее сообщалось, что косатки потопили три лодки у побережья Пиренейского полуострова.