Мошенник обманул россиян на 4 миллиона рублей, прикинувшись пилотом

Несколько семей из Екатеринбурга приобрели у фейкового пилота билеты и туры в надежде на скидку.

Россиянин, представившийся пилотом известной авиакомпании, получил от екатеринбуржцев около 4 миллионов рублей и перестал выходить на связь, сообщает новостной канал Свердловской области ОТР.

Как получилось, что сразу порядка 15 человек доверились своему знакомому, некоему Кириллу Меньшикову, который обещал предоставить им скидки на авиаперелёты. Всё дело в том, что мужчина планомерно выставлял в социальных сетях фотографии в униформе пилота, рассказывая про свои путешествия и привлекая незадачливых туристов историями про «выгодные» авиабилеты «для своих».

«Говорил, что он первый пилот в самолете и может доставать путевки со скидкой», – рассказала одна из потерпевших.

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Кирилл Меньшиков в «форме пилота» Фото: ОТР

Пострадавшие рассказали, что в афере Меньшикову помогала супруга: на своей странице в социальных сетях женщина якобы делилась информацией о продаже туров со скидкой.

В семье Железновых признались – они перевели мошеннику 235 тысяч рублей для новогодней поездки в Индию и ещё 94 тысячи для «обмена на доллары». Причем доверие к Меньшикову у семьи Железновых было — они уже летали с ним ранее и он даже «доставал» им билет на концерт в Москве. Однако в этот раз мужчина после получения денег на связь выходить перестал. Когда же в семье поняли, что не одни они попались на удочку лжепилота, их настигла вторая волна шока.

На данный момент по факту мошенничества в полицию подано уже более 10 заявлений, власти устанавливают все обстоятельства дела. Из-за действий подставного пилота пострадало около 15 человек, ущерб оценивается в 4 миллиона рублей. Где находится сам мужчина пока установить не удалось. Жертвы мошенника предполагают – отдыхает где-то на теплых морях, возможно, даже в Индии.