Мошенники продали почти сотню путевок в несуществующий санаторий в Крыму

Злоумышленники уже получили тюремные сроки.

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Согласно материалам следствия, петербуржцы разработали преступную схему в конце 2019 года. В частности, они начали размещать в Интернете рекламу отдыха в несуществующем санатории «Черноморский» в Ялте. В объявлениях указывалось, что путевок в открытой продаже нет, но их можно заказать «по очень привлекательной цене». Для этого потенциальным клиентам предлагалось заполнить форму обратной связи и указать свои контактные данные, сообщает Тourdom.ru.

После этого мошенники звонили или писали на e-mail потенциальным жертвам и уговаривали их приобрести путевки «практически бесплатно». Тем, кто решил воспользоваться их «услугами», злоумышленники высылали фиктивные документы о подтвержденном бронировании, а также счета на оплату с банковскими реквизитами.

Мошенники также заказали отдельный сайт для средства размещения и страницы для его продвижения в социальных сетях. Обманутые клиенты, так и не сумевшие отдохнуть в «Черноморском», все же начали постепенно обращаться в полицию. К моменту, когда дело передали в прокуратуру, насчитывалось 75 пострадавших. Общая сумму ущерба составила 3,318 миллиона рублей.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима каждому. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда немедленно», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.