авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Мошенники продали почти сотню путевок в несуществующий санаторий в Крыму

Фото: Wikimedia Commons

Злоумышленники уже получили тюремные сроки.

Согласно материалам следствия, петербуржцы разработали преступную схему в конце 2019 года. В частности, они начали размещать в Интернете рекламу отдыха в несуществующем санатории «Черноморский» в Ялте. В объявлениях указывалось, что путевок в открытой продаже нет, но их можно заказать «по очень привлекательной цене». Для этого потенциальным клиентам предлагалось заполнить форму обратной связи и указать свои контактные данные, сообщает Тourdom.ru.

После этого мошенники звонили или писали на e-mail потенциальным жертвам и уговаривали их приобрести путевки «практически бесплатно». Тем, кто решил воспользоваться их «услугами», злоумышленники высылали фиктивные документы о подтвержденном бронировании, а также счета на оплату с банковскими реквизитами.

Мошенники также заказали отдельный сайт для средства размещения и страницы для его продвижения в социальных сетях. Обманутые клиенты, так и не сумевшие отдохнуть в «Черноморском», все же начали постепенно обращаться в полицию. К моменту, когда дело передали в прокуратуру, насчитывалось 75 пострадавших. Общая сумму ущерба составила 3,318 миллиона рублей.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима каждому. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда немедленно», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024