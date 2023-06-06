авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Московский рыбак две недели дрейфовал в Белом море

Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

Мужчина провел 14 дней на резиновой лодке без мотора.

В Заполярье рыбак из Москвы выжил после двух недель дрейфа в Белом море на весельной лодке без мотора. 66-летний мужчина приехал на север, чтобы порыбачить, и 19 мая вышел в море из города Кандалакша. Мужчина не обозначил конечную точку своего маршрута, поэтому его близкие связались со спасателями.

Они попросили выяснить судьбу родственника и, при необходимости, оказать ему помощь. После этого сотрудники МЧС по Республике Карелия созвонились с москвичом и выяснили, что его уносит в акваторию Белого Моря. Спасатели пришли на помощь рыбаку и отбуксировали его лодку к берегу.

Ранее сообщалось, что участник кругосветных гонок выжил после суток в кишащей акулами воде.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023