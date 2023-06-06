Московский рыбак две недели дрейфовал в Белом море

Мужчина провел 14 дней на резиновой лодке без мотора.
В Заполярье рыбак из Москвы выжил после двух недель дрейфа в Белом море на весельной лодке без мотора. 66-летний мужчина приехал на север, чтобы порыбачить, и 19 мая вышел в море из города Кандалакша. Мужчина не обозначил конечную точку своего маршрута, поэтому его близкие связались со спасателями.
Они попросили выяснить судьбу родственника и, при необходимости, оказать ему помощь. После этого сотрудники МЧС по Республике Карелия созвонились с москвичом и выяснили, что его уносит в акваторию Белого Моря. Спасатели пришли на помощь рыбаку и отбуксировали его лодку к берегу.
Огромный тунец утащил под воду рыбака
Ранее сообщалось, что участник кругосветных гонок выжил после суток в кишащей акулами воде.
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