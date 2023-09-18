Московский зоопарк начал принимать осенние угощения для животных

Гости смогут принести «урожай» к одному из входов в зоопарк. Принимаются овощи, ягоды и шишки!

В Московском зоопарке начался осенний сбор урожая для животных. Об этом Russian Traveler рассказали в самом зоопарке.

Теперь все посетители, которые хотят угостить и побаловать зверей, могут принести для них лакомства. Зоопарк принимает тыквы (желательно круглые), кабачки, кукурузу, головы подсолнухов, собранные далеко от дороги дубовые и кленовые листья, а также желуди, сфагнум, барбарис, боярышник и гроздья калины (для диких птиц), молодые шишки сосны и кедра.

Принести подарки можно на спецпункт на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103.

«Всё будет использовано для обогащения среды обитания: это будет новый интересный предмет, украшение вольера, пищевое обогащение, "пряталка" для корма», – рассказали в Московском зоопарке.

Реклама

К примеру, большие тыквы станут обогащением среды обитания для хищников – туда прячется корм. Из маленьких тыковок получаются уютные укрытия, например, для мышей-малюток, а кабачки любят погонять или погрызть гривистые волки.