авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Московский зоопарк принимает в подарок елки. Но с одним условием

Фото: Московский зоопарк

Зоопарк продолжает собирать нераспроданные ели, сосны и пихты.

Первые подаренные деревья уже украсили вольеры животных в Московском зоопарке. Для них это прекрасное обогащение среды обитания: новые ароматы и тактильные ощущения. Можно поточить когти, почесать рога и повалять елку.

Передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья не принимаются.

Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных.

Играть с пушистыми деревьями любят практически все обитатели зоопарка: панды, крупные кошки и маленькие обитатели отдела Фауны России.

Некоторые жители Зоопарка любят использовать стволы деревьев как когтеточки. Скребут ароматную кору восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки – камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка. 

Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру.

В пресс-службе зоопарка желающим подарить животным пихты, ели или сосны, просят звонить по телефону +7-(916)-123-13-70 (Сергей).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024