Московскому коту-пожарному присвоили звание прапорщика

Ему сшили миниатюрные погоны

Московскому коту-пожарному Толику присвоили первое специальное звание. Об этом рассказали в МЧС Москвы.

Кот Толик уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве. Он каждый день участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, постоянно присутствует на разводах караулов, всегда провожает пожарных на выезды и встречает в части. За время своей работы Толик «завоевал сердца сослуживцев, став их верным другом и талисманом».

Потому 27 декабря, в День спасателя, Толику присвоили звание прапорщика внутренней службы. Для него сделали миниатюрные погоны и планируют сшить настоящую форму МЧС России — по размеру.

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