Москва и Грозный возглавили рейтинг российских городов по качеству жизни

Рейтинг составлен по итогам мониторинга в первом квартале 2024 года.

По данным исследования, проведенного аналитиками Финансового университета при правительстве РФ, Москва и Грозный возглавили рейтинг городов с наилучшим качеством жизни в России в первом квартале 2024 года. Следом за ними расположились Сочи, Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь и Тула. При этом столица России и столица Чеченской Республики набрали практически одинаковую сумму баллов оценки качества жизни.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец отметил, что такие исследования по определению Индекса качества жизни в России ведутся с 2015 года. Нынешняя методика позволяет отслеживать динамику показателей как на коротких, так и на длительных временных промежутках. По его словам, замеры показали заметный рост Индекса качества жизни в первом квартале 2024 года по сравнению с концом предыдущего года, достигнув 97 пунктов.

Наибольший прогресс в улучшении качества жизни продемонстрировали Саранск, Тверь, Йошкар-Ола, Владикавказ, Пермь и Брянск. А к городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Казань, Хабаровск, Ярославль, Новосибирск и Тверь.

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Мониторинг Финансового университета при правительстве РФ примечателен своей беспристрастностью. Жители городов оценивают качество жизни по ряду важных критериев, таких как уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и образования, состояние экологической среды (качество воды, воздуха, переработки отходов).

Кроме того, при анализе учитываются готовность населения к переезду в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности и протестной активности. Такой широкий перечень показателей позволяет всесторонне оценить качество жизни людей в различных городах России.